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В Грузии студенты смогут получить стипендии от правительства Венгрии


09.02.2017   20:21

Международный центр образования объявил конкурс на получение стипендии от правительства Венгрии в 2017-2018 годах, сообщается на официальном сайте центра. Грузинское Министерство образования и науки 6 февраля подписало новое соглашение с Министерством развития человеческих ресурсов Венгрии. Документ предусматривает участие грузинских студентов в стипендиальной программе «Stipendium Hungaricum» в 2017-2020 годах.

«Stipendium Hungaricum» - это стипендия, которая была учреждена правительством Венгрии в 2013 году. В рамках этой программы в ближайшие три года 50 грузинских студентов смогут получить финансирование и учиться в высших учебных заведениях Венгрии. Стипендия предоставляется в следующих направлениях: технологии, инженерия, математика, естественные науки, медицина а также сферы искусства и спорта.

Лучшие студенты из Грузии смогут не только бесплатно продолжить обучение по специальности в Венгрии, но и получить финансирование на другие расходы. В их числе оплата жилья, ежемесячная стипендия и медицинское обслуживание. Победителей стипендиальной программы определит международная комиссия центра образования.






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