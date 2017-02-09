В Грузии студенты смогут получить стипендии от правительства Венгрии

09.02.2017 20:21

Международный центр образования объявил конкурс на получение стипендии от правительства Венгрии в 2017-2018 годах, сообщается на официальном сайте центра. Грузинское Министерство образования и науки 6 февраля подписало новое соглашение с Министерством развития человеческих ресурсов Венгрии. Документ предусматривает участие грузинских студентов в стипендиальной программе «Stipendium Hungaricum» в 2017-2020 годах.



«Stipendium Hungaricum» - это стипендия, которая была учреждена правительством Венгрии в 2013 году. В рамках этой программы в ближайшие три года 50 грузинских студентов смогут получить финансирование и учиться в высших учебных заведениях Венгрии. Стипендия предоставляется в следующих направлениях: технологии, инженерия, математика, естественные науки, медицина а также сферы искусства и спорта.



Лучшие студенты из Грузии смогут не только бесплатно продолжить обучение по специальности в Венгрии, но и получить финансирование на другие расходы. В их числе оплата жилья, ежемесячная стипендия и медицинское обслуживание. Победителей стипендиальной программы определит международная комиссия центра образования.















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