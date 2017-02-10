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ОВГ в ожидании решения - правление получило четкое послание премьер-министра


10.02.2017   12:25
Сегодня Попечительский совет рассмотрел план генерального директора "Общественного вещателя" Василя Маглаперидзе, но окончательное решение Борда будет известно через неделю.

До принятия решения Попечительский совет "Общественного вещателя" получил четкое послание премьер-министра страны. Правительство приветствует начавшиеся изменения, и ждет от менеджмента интересную и современную продукцию.

На заседании правительства Георгий Квирикашвили объявил поддержку вместо сотрудников "Общественного вещателя" начатым там процессам. В то же время члены правительства конкретизировали, что количество занятых на "Общественном вещателе" и качество передач являются несоответствующими друг другу. Сотрудники "Общественного вещателя", недовольные заявлением премьер-министра, требуют встречи с ним. По словам главы правительства, довольным сегодня был только советник нового директора.

Оппозиция говорит не о неинформированности, а о неадекватности премьер-министра, поскольку руководитель правительства страны ни словом не упомянул сотрудников, которым угрожает опасность остаться без работы.

Народный защитник и неправительственный сектор советуют властям, и менеджменту канала учитывать интересы сотрудников в процессах, текущих на "Общественном вещателе".

Примерно через неделю с выборов нового генерального директора новый менеджмент принял решение приостановить все передачи кроме информационного выпуска "Моамбе", за этим последовал протест сотрудников.







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