В Тбилиси проходит шествие в поддержку телекомпании «Рустави 2»

10.02.2017 14:05 В Тбилиси началась акция в поддержку телекомпании "Рустави 2". К участникам акции присоединяются и известные общественности лица. Они заявляют, что наличие свободы слова и сохранение независимых СМИ очень важно для развития страны и демократии.



"Это канал, который является наиболее профессиональным и самым рейтинговым в нашем телепространстве. Будет жаль, если канал не будет иметь такой возможности. В стране обязательно должно существовать альтернативное мнение", - заявила директор Национального балета Грузии Нино Сухишвили.



К акции присоединились и студенты. Они призывают студентов всех высших заведений поддержать их и защитить "Рустави 2" и свободу слова.



Шествие началось от метростанции "Руставели" и завершится у здания Верховного суда. Координационный совет, состоящий из 8 партий, созданный по инициативе движения "Новое единство для Грузии", планирует проведение перманентных акций в том случае, если Верховный суд вынесет необъективное решение.















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