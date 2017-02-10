Идея агентства прекрасна, однако предложенная модель является неким кентавром - Анна Долидзе

10.02.2017 16:06 «Идея агентства прекрасна, однако предложенная модель является неким кентавром», - так прокомментирвоала парламентский секретарь президента Грузии Анна Долидзе на объединенном заседании комитета по обороне и безопасности и комитета по защите прав человека законодательный пакет, связанного со скрытыми следственными действиями.



«Идея и предложение агентства прекрасны, однако сегодняшняя модель является неким кентавром. С одной стороны, кажется, словно ответственность и подотчетность у премьера, однако если вникнуть в конкретные функции, прямо написано, что государственный контроль работы агентства осуществляет глава СГБ. Поэтому реальная независимость агентства предложенной идеей не обеспечена. Наше предложение в том, чтобы «поймать двух зайцев» - с одной стороны, выполнить решение Конституционного суда и с другой – чтобы мы знали, где та вертикаль, где мы должны поставить вопрос конкретной ответственности в случае, если действительно встанет вопрос о том, что агентство не должным образом выполняет свои функции», - заявила Долидзе.















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