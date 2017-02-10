IDFI: В Грузии 37 тысяч вынуждено переселенных семей ждут квартир

10.02.2017 16:38 Около 37 тысяч вынуждено переселенных семей ожидают постоянного жилья от государства, говорится в исследование неправительственной организации «Институт развития свободы информации» (IDFI).



Согласно официальным данным, на сегодняшний день в Грузии проживают порядка 267 тысяч вынужденных переселенцев из оккупированных регионов стран — Абхазии и Цхинвальского региона. Государство поэтапно обеспечивает их жильем, либо выдает денежные компенсации. Кроме того, вынужденно переселенные лица в Грузии пользуются различными льготами.



IDFI запросила у министерства по делам беженцев и расселению информацию о помощи, которая была оказана ведомством вынужденно переселенным семья с 2008 по 2016 год. Речь в данном случае идет только о предоставлении долгосрочной жилплощади.



По расчетам министерства, для обеспечения 37 тысяч нуждающихся семей потребуется приблизительно 1,5 миллионов лари (порядка 564 тысяч долларов).

В исследовании организации сказано, что по состоянию на 1 декабря 2016 года долгосрочным жильем обеспечены 35 тысяч 475 семей. Из них 24 тысяч 475 семей уже получили жилплощадь в собственность, а денежные компенсации — 5 тысяч 387 семей.



По существующей информации, в 2008-2016 годах на строительство и реабилитацию жилплощади для переселенных семей было потрачено более 365,9 миллионов лари (порядка 137 миллионов долларов). Из них около 244,7 миллионов лари (порядка 92 миллионов долларов) потратил Фонд муниципального развития, а 121 тысяч 313 тысяч 609 лари (порядка 45 миллионов долларов) – министерство.



Согласно общему анализу расходов на обеспечение переселенцев долгосрочной жилплощадью, с 2008-2016 годах всего было потрачено 670 миллионов лари (порядка 252 миллионов долларов), из которых большая часть – 470 миллионов лари (порядка 177 миллионов долларов) приходится на международное финансирование.



На данный момент, в министерство представлено 28 тысяч 901 заявок в связи с получением жилплощади, еще 7 тысяч 999 заявок о закупке жилплощади, которая является частной собственностью, а также более 530 заявок о покрытие ипотечного кредита.



В Грузии существует четыре вида обеспечения вынужденно перемещенных лиц жильем — государство приобретает квартиры для переселенцев; строит для них многоквартирные дома; если переселенцы занимают жилплощадь, которая числится на балансе местной или государственной власти, то государство узаконивает для них жилье; а если переселенцы живут в зданиях, которые находятся в частной собственности, тогда государство выкупает их у собственников, чтобы передать переселенцам.



Для того чтобы узаконить жилье или получить новую квартиру вынужденные переселенцы должны обратиться в министерство по делам беженцев, расселению и вынужденно перемещенных лиц с оккупированных территорий Грузии.



"Новости-Грузия"











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