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Представители общественных организаций проводят встречу в гендиректором ОВГ


10.02.2017   16:54
Представители организаций «Международная прозрачность – Грузия», «42-я статья Конституции», «Фонда развития медиа», GIPA, «Студии Монитор», «Медиаклуба» и Совета Европы встречаются с генеральным директором Общественного вещателя Василом Маглаперидзе, его советниками и представителями исполнительного совета канала. Встреча проходит в здании Общественного вещателя.

На встрече Васил Маглаперидзе представил данные касательно рейтинга канала, согласно которым, в начале 2016 года доля канала на рынке составляла 2.4%, а в начале 2017-го - 1.6%. По его словам, канал еженедельно теряет зрителей и для того, чтобы Общественный вещатель занял хотя бы 15% рынка, нужны изменения.

«Мы хотим изменений. Думаю, изменения являются и заказом общества, но как это бывает в случае с любой реформой, многие не хотят изменений», - отметил Васил Маглаперидзе.

Как заявила в ходе встречи исполнительный директор «Международной прозрачности – Грузия» Эка Гигаури, важно, чтобы в отношении текущих процессов существовало доверие. «В противном случае, появится мысль о том, что мы имеем дело с политическими мотивами», - отметила Эка Гагуа.






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