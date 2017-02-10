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Гендиректор ОВГ обещает уйти в отставку в 2019 году
10.02.2017 19:55
В 2019 году "Общественный вещатель" сможет стать серьезным игроком на рынке, и думаю, рейтинг должен быть не 15%, а больше- заявил генеральный директор "Общественного вещателя" Василь Маглаперидзе в связи с будущей стратегией канала.
По его словам, если общество полагает, что рейтинг вещателя должен быть 2-3-4%, эти цифры его не интересуют, и он требует большего.
На вопрос, что он предпримет, если в конце 2019 года у канала не будет 15% рейтинг, по заявлению Василя Маглаперидзе, в любом случае, будет или не будет 15% рейтинг, он уйдет в отставку.
"Если в 2019 году мы достигнем цели, и "Общественный вещатель" сможет стать политическим игроком, я уйду в отставку, и буду горд этим. Если не достигнем, я все равно подам в отставку. Когда этот план будет выполнен, я скажу, что вот, телевидение налажено с политической, познавательной, образовательной точки зрения, и считаю, что я сделал свое дело. Это будет моей ответственностью, другую ответственность я не знаю.
Если на BBC рейтинг падает, директора снимают. Не существует страны в Европе, которая бы стерпела рейтинг "Общественного вещателя" ниже 2%, и столько времени обсуждала бы это. Налогоплательщики действительно не стерпели бы этого"- отметил Василь Маглаперидзе.
По его же заявлению, из 102 передач канала все, кроме "Моамбе", пройдут фильтр, и о том, о каком фильтре идет разговор, будет известно в течение следующей недели.
Маглаперидзе не сделал дополнительных комментариев после встречи с представителями неправительственных организаций и СМИ.
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