Древнегрузинское рукописное Евангелие может пополнить список наследия ЮНЕСКО

10.02.2017 21:16 Древняя грузинская рукопись может пополнить список наследия ЮНЕСКО после удивительного открытия специалистов Национального архива, сообщает Newsgeorgia.ge.

В результате работы над обновлением данных о рукописи Евангелия ученым удалось обнаружить более древние тексты.



Выяснилось, что манускрипт представляет собой палимпсест — это памятник письменности, в котором первоначальный текст стирался и заменялся новым. То есть каждая строчка в грузинском писании была нанесена поверх еще более древних надписей.



Ученые датируют самый древний из этих текстов IX-X веками.



В данное время рукопись представлена на внесение в Международный реестр ЮНЕСКО «Памяти мира» (Memory of the World). Это учрежденная в 1992 году программа по защите всемирного документального наследия.



Евангелие попало в Национальный музей Грузии в 1924 году из церкви Богоматери села Тортиза Горийского района (регион Шида Картли). Выполнено оно на пергаменте и оформлено неизвестными ранее миниатюрами. В прежних описаниях эта рукопись упоминается как Евангелие ХIV века.



При новом изучении пергамента было установлено, что палимпсест является как двухслойным, так и трехслойным: два верхних слоя рукописи выполнены разновидностью грузинской письменности нусхури, а нижний, третий слой – асомтаврули



Асомтаврули – древнейший вид церковного письма, послуживший основой для позднейшего строчного монастырского шрифта нусхури (хуцури); мхедрули – шрифт, служивший для мирских (гражданских) нужд.



Два верхних текста рукописи – это Евангелие одного из самых почитаемых грузинских святых Георгия Мтацминдели, известного также, как Георгий Афонский, Георгий Иверский или Георгий Святогорец (1009-1065). Он был грузинским монахом, автором духовных сочинений, перевел на грузинский язык несколько изданий Библии и фактически был связующим звеном между Грузией и Византией.



Идентификация третьего нижнего слоя пока не завершена – ученые находятся в процессе установления истины.



Кроме того, известно, что рукопись содержит много различных записей разного периода – одна часть которых написана письменностью нусхури, другая – мхедрули.



Согласно этим записям, переписчиком одного из слоев является некто Георгий, а заказчиком – монах Эстатэ. На одном из полей Евангелия имеется авторская записка, датированная приблизительно XVI-XVII веками, которая гласит о том, что данная рукопись куплена ее владельцем за 12 марчили (старинная грузинская монета).



Таким образом, Евангелие содержит письмена, переписанные шрифтом асомтаврули, нусхури и мхедрули в IX-X, XII-XIII, XIV, XVI-XVII столетиях, а также миниатюры и заставки, добавленные примерно в XIV веке.



Проект работы над новыми описаниями рукописей стартовал в Национальном архиве Грузии в 2014 году. Его целью является обновление данных о тысячах рукописей, хранящихся в архиве. В рамках проекта в 2016 году уже было издано описание ста рукописей. Сейчас идет работа над вторым томом описаний.



В 2011 году, список ЮНЕСКО «Память мира» пополнился византийскими рукописями из Грузии — это коллекция приблизительно из 1000 работ, некоторые из них относятся к пятому столетию нашей эры. А в 2015 году под эгиду программы ЮНЕСКО вошли еще два документа из Грузии — коллекция рукописей поэмы Шота Руставели «Витязь в тигровой шкуре» и древнейшие манускрипты византийского периода.



"Новости-Грузия"











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