Детский хор из Грузии одержал победу на международном фестивале в Берлине

11.02.2017 12:42 Грузинский детский хор «Патара Георгика» («Маленькая Георгика») покорил зрителей и членов жюри на Международном фестивале хоровой музыки в Берлине, завоевав золотую и бронзовую медали на конкурсе.



Фестиваль Гран-При Наций проходил в немецкой столице с 1 по 5 февраля. За это время в зале камерной музыки Берлинской филармонии выступили любительские и профессиональные вокальные коллективы из 15 стран мира — всего 30 ансамблей.



В их числе был и хор «Патара Георгика», который объединяет солистов в возрасте от 6 до 15 лет.

Жюри фестиваля назвало «Патара Георгика» лучшими в фольклорной категории среди непрофессиональных участников — хор занял первое место и получил золотую медаль категории. Еще одной медали тбилисский детский хор был удостоен в той же фольклорной категории, но среди профессионалов. Выступление ребят в этом этапе конкурса принесло им третье место и бронзовую медаль. Примечательно, что в этой категории дети из грузинского ансамбля были самыми юными конкурсантами.



Под руководством дирижера Нино Кумсишвили «Патара Георгика» исполняли на фестивале грузинский церковный пасхальный гимн и народные песни из разных регионов страны.



Выступления участников оценивалось жюри, состоящее из семи художественных директоров и известных музыкантов из разных стран Европы.



Результаты «Патара Георгика» на Фестивале Гран-При Наций позволяют грузинскому хору в течение следующих пяти лет без прохождения отборочных этапов принимать участие во всех мероприятиях INTERKULTUR. Эта организация ежегодно проводит до 14 хоровых конкурсов и фестивалей по всему миру.



Хор «Патара Георгика» функционирует при авторской школе №6 в Тбилиси с 2010 года.

За семилетнюю историю своего существования коллектив побеждал на многих международных фестивалях и конкурса. «Патара Георгика» является обладателем серебра на Молодежном конкурсе искусства MUZITE в Болгарии (2013) и первой премии на Национальном конкурсе хорового пения (2014). В 2015 году хор стал лауреатом первой премии испанского Международного фестиваля-конкурса искусства и музыки The Place Of Holiday.



"Новости-Грузия"











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