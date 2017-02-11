Грузинский школьник стал чемпионом мира по борьбе среди юниоров

11.02.2017 19:23 Учащийся 12-го класса средней школы города Они Мириан Маисурадзе стал чемпионом мира среди юниоров по борьбе свободным стиле.



Родная школа и муниципалитет устроили чемпиону праздничную встречи и вручили ему памятный подарок.



По словам представителей школы, они очень гордятся, что учащийся их школы достиг такого успеха.















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