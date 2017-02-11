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Грузинский школьник стал чемпионом мира по борьбе среди юниоров


11.02.2017   19:23
Учащийся 12-го класса средней школы города Они Мириан Маисурадзе стал чемпионом мира среди юниоров по борьбе свободным стиле.

Родная школа и муниципалитет устроили чемпиону праздничную встречи и вручили ему памятный подарок.

По словам представителей школы, они очень гордятся, что учащийся их школы достиг такого успеха.






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