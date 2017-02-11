Сборная Грузии по регби победила сборную Бельгии

11.02.2017 22:49 Национальная сборная Грузии по регби в рамках европейского первенства 2017 года провела свой стартовый матч в Брюсселе против бельгийцев. Грузинские регбисты одержали победу со счетом 31:6.



Грузинская команда вернется на родину 13 февраля и на тренировочной базе сборной «Шевардени» в Тбилиси начнет подготовку к встрече второго тура, в которой ей будет противостоять сборная Германии.



Матч между Грузией и Германией пройдет 19 февраля в 15:00 в Рустави.

















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