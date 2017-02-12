Хирургическая операция патриарху будет проведена 13 февраляё

12.02.2017 17:01 Хирургическая операция Католикосу-Патриарху всея Грузии, Святейшему и Блаженнейшему Илие II назначена на 13 февраля, 11:00 по тбилисскому времени.



Согласно заявлению патриархии, распространенному 9 февраля, были проведены клинико-лабораторные и инструментальные обследования Католикоса-Патриарха. На основании полученных данных подтвердилась необходимость лечения желчного пузыря хирургическим методом.



Патриарх отправился на лечение в Берлин 2 февраля.















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