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Хирургическая операция патриарху будет проведена 13 февраляё
12.02.2017 17:01
Хирургическая операция Католикосу-Патриарху всея Грузии, Святейшему и Блаженнейшему Илие II назначена на 13 февраля, 11:00 по тбилисскому времени.
Согласно заявлению патриархии, распространенному 9 февраля, были проведены клинико-лабораторные и инструментальные обследования Католикоса-Патриарха. На основании полученных данных подтвердилась необходимость лечения желчного пузыря хирургическим методом.
Патриарх отправился на лечение в Берлин 2 февраля.
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