|
Архимандрит Иоанн Мчедлишвили призвал паству молиться за здоровье патриарха
12.02.2017 17:07
Архимандрит Иоанн Мчедлишвили призвал паству молиться за здоровье Католикоса-Патриарха всея Грузии. В ходе сегодняшней проповеди в кафедральном соборе Пресвятой Троицы архимандрит Иоанн Мчедлишвили напомнил собравшимся в храме прихожанам, что 13 февраля планируется проведение Католикосу-Патриарху всея Грузии Илие II хирургической операции.
«Хирургическая операция Католикосу-Патриарху всея Грузии назначена на 13 февраля, в 11:00 по тбилисскому времени. Помолимся вместе за патриарха Грузии», - обратился архимандрит к прихожанам.
Согласно заявлению патриархии, распространенному 9 февраля, были проведены клинико-лабораторные и инструментальные обследования Католикоса-Патриарха. На основании полученных данных подтвердилась необходимость лечения желчного пузыря хирургическим методом.
Патриарх отправился на лечение в Берлин 2 февраля.
|
|
|
|
Информационно-аналитический портал Грузия Online
Новости Грузии, эксперты и аналитики о конфликтах (Абхазия, Самачабло), Грузия на пути в НАТО, геополитика Кавказа, экономика и финансы Грузии
© "Грузия Online", 2005, Тбилиси, Грузия,
Дизаин: Iraklion@Co; Редакция:
При использовании материалов гиперссылка на портал обязательна