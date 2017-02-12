Архимандрит Иоанн Мчедлишвили призвал паству молиться за здоровье патриарха

12.02.2017 17:07 Архимандрит Иоанн Мчедлишвили призвал паству молиться за здоровье Католикоса-Патриарха всея Грузии. В ходе сегодняшней проповеди в кафедральном соборе Пресвятой Троицы архимандрит Иоанн Мчедлишвили напомнил собравшимся в храме прихожанам, что 13 февраля планируется проведение Католикосу-Патриарху всея Грузии Илие II хирургической операции.



«Хирургическая операция Католикосу-Патриарху всея Грузии назначена на 13 февраля, в 11:00 по тбилисскому времени. Помолимся вместе за патриарха Грузии», - обратился архимандрит к прихожанам.



Согласно заявлению патриархии, распространенному 9 февраля, были проведены клинико-лабораторные и инструментальные обследования Католикоса-Патриарха. На основании полученных данных подтвердилась необходимость лечения желчного пузыря хирургическим методом.



Патриарх отправился на лечение в Берлин 2 февраля.















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