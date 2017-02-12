Задержан глава Службы управления имуществом патриархии - ситуация вокруг патриарха накаляется

12.02.2017 23:14 Задержан руководитель службы управления имуществом Патриархии и директор медицинского центра имени святых Иоакима и Анны отец Георгий (Мамаладзе). Судебный процесс состоялся сегодня. Об этом сообщает телекомпания "Рустви 2".



По информации телекомпании, Георгий Мамаладзе был задержан в Тбилисском международном аэропорту утром в пятницу тогда, когда он готовился сесть в самолет. До сих пор неизвестно, какое ведомство провело операцию. В МВД говорят, что Мамаладзе не задерживали. В главной прокуратуре тему не комментируют. В Тбилисском городском суде подтверждают информацию.



По данным источника телекомпании, который не пожелал быть названным, через несколько часов после задержания Мамаладзе в Берлин, где должна быть проведена хирургическая операция патриарху, отправился глава специальной службы государственной охраны Анзор Чубинидзе, который потребовал от главы Службы безопасности патриарха Иосеба Оханашвили вернуться в Грузию, так как к нему прокуратура имела вопросы. По данным источника, Оханашвили явился в прокуратуру дать показания в субботу и он был допрошен о делу, на который наложен гриф секретности, и касается службы безопасности патриарха.



После долгого допроса Оханашвили сегодня утром покинул Грузию и отправился в Германию. Оханашвили является зятем племянника Католикоса-Патриарха, митрополита Батумского и Лазского, владыки Димитрия.



Владыко Димитрий Шиолашвили также находится в Германии вместе с патриархом, однако на звонки журналистов не отвечает.



Хорепископ Католикоса-Патриарха, владыко Якоб на вопрос телекомпании "Рустави 2" - "Кто сейчас охраняет патриарха и подтверждает ли он, что имел место факт попытки отравления патриарха", ответил, что не желает "сплетничать" и будет говорить об этом после приезда в Тбилиси.



"Когда вернусь в Тбилиси, все станет видно. Потом можете позвонить. Я запомнил ваш номер и скажу вам прям. Сейчас отсюда не хочу говорить, чтобы не вышло как сплетня. Когда приеду в Тбилиси, абсолютно все будет ясно. Слава господу, что патриарх в хорошем состоянии", - заявил владыко Якоб.



Что касается охраны патриарха, владыко Якобы заявил, что не знает, кто его сейчас охраняет.



"Сейчас тут столько епископов, зачем нужны Оханавшили или ребята Оханашвили. Тут много епископов, все они близкие. Им самим надо себя защитить, кого они могут защищать", - заявил владыко Якоб.



Заместитель начальника департамента здравоохранения Патриархии Цисана Шартава заявляет, что состояние патриарх стабильное и он чувствует себя хорошо. Операция назначена на 13 февраля.















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