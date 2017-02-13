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Патриарх Грузии будет прооперирован сегодня в Германии


13.02.2017   10:40
Католикос-Патриарх всея Грузии Илия II, у которого диагностирована желчнокаменная болезнь, будет прооперирован в Германии.

Глава Грузинской Православной Церкви отправился на лечение в Германию 2 февраля.

84-летний предстоятель ГПЦ в конце прошлого года перенес вирусную инфекцию, которая вызвала воспаление желчного пузыря. Тогда ехать в Германию на лечение Патриарх отказался. Его осмотрел врач, специально приглашенный из Германии.

Немецкий специалист рекомендовал провести обследование в Германии.

Согласно заявлению патриархии, распространенному 9 февраля, были проведены клинико-лабораторные и инструментальные обследования Католикоса-Патриарха.

После наблюдения медики решили, что хирургическое вмешательство необходимо.






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