Патриарх Грузии будет прооперирован сегодня в Германии

13.02.2017 10:40 Католикос-Патриарх всея Грузии Илия II, у которого диагностирована желчнокаменная болезнь, будет прооперирован в Германии.



Глава Грузинской Православной Церкви отправился на лечение в Германию 2 февраля.



84-летний предстоятель ГПЦ в конце прошлого года перенес вирусную инфекцию, которая вызвала воспаление желчного пузыря. Тогда ехать в Германию на лечение Патриарх отказался. Его осмотрел врач, специально приглашенный из Германии.



Немецкий специалист рекомендовал провести обследование в Германии.



Согласно заявлению патриархии, распространенному 9 февраля, были проведены клинико-лабораторные и инструментальные обследования Католикоса-Патриарха.



После наблюдения медики решили, что хирургическое вмешательство необходимо.















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