В США скончался легендарный джазовый вокалист Эл Джерро

13.02.2017 10:43 Легендарный американский джазовый вокалист Эл Джерро скончался в возрасте 76 лет в США, передает РИА Новости со ссылкой на агентство Франс Пресс.



По данным СМИ, музыкант объявил о выходе на пенсию после госпитализации на прошлой неделе в одну из больниц Лос-Анджелеса, где он скончался в воскресенье.



Джерро за свою карьеру семь раз становился лауреатом премии "Грэмми", первую из наград он получил в 1978 году.



Петь Эл Джерро начал с четырех лет вместе с братьями и исполнял солирующие партии на концертах в его родном городе Милуоки, штат Висконсин. На протяжении своей творческой деятельности Джерро записал больше 20 альбомов. Его дебютная пластинка вышла в 1975 году под названием We Got By.



В 2001 году Эл Джерро получил звезду на голливудской "Аллее славы".















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