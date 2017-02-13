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В США скончался легендарный джазовый вокалист Эл Джерро
13.02.2017 10:43
Легендарный американский джазовый вокалист Эл Джерро скончался в возрасте 76 лет в США, передает РИА Новости со ссылкой на агентство Франс Пресс.
По данным СМИ, музыкант объявил о выходе на пенсию после госпитализации на прошлой неделе в одну из больниц Лос-Анджелеса, где он скончался в воскресенье.
Джерро за свою карьеру семь раз становился лауреатом премии "Грэмми", первую из наград он получил в 1978 году.
Петь Эл Джерро начал с четырех лет вместе с братьями и исполнял солирующие партии на концертах в его родном городе Милуоки, штат Висконсин. На протяжении своей творческой деятельности Джерро записал больше 20 альбомов. Его дебютная пластинка вышла в 1975 году под названием We Got By.
В 2001 году Эл Джерро получил звезду на голливудской "Аллее славы".
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