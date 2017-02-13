Хроника противостояния в Патриархии Грузии

13.02.2017 11:53 В конце минувшего года духовенство начало публично говорить о разногласии, существующем внутри патриархии. Противостояние достигло кульминации, когда архиепископ патриарха владыка Иаков заявил с амвона, что он избил в патриархии начальника службы охраны патриарха Сосо Оханашвили. Владыка откровенно сказал, что постарается упразднить его службу.



Для обсуждения создавшихся в патриархии проблем состоялось собрание Синода, где, предположительно, обсудили существующее противостояние, и участившиеся и нашумевшие скандалы вокруг Церкви. До начала собрания митрополит Чкондидский владыка Петре Цаава заявил прессе, что Грузинской Церковью правит теневая рука.



Для урегулирования острых проблем в лоне церкви митрополит Чкондидский потребовал восстановления Собора церковного права.



Согласно распространенной информации, на собрании Синода владыка Иаков поставил вопрос об отстранении Сосо Оханашвили, но патриарх не позволил это сделать.



В течение пяти часов на собрании Синода 46 архиепископов обсуждали существующее противостояние. После завершения собрания духовенство не общалось с прессой, но факт, что, несмотря на обещание архиепископа Иакова, Сосо Оханашвили по желанию патриарха до настоящего времени сохраняет пост начальника охраны Его Святейшества.

















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