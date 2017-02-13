В берлинской клинике проводят операцию патриарху Грузии

13.02.2017 12:36 В берлинской клинике Католикосу-Патриарху всея Грузии, Святейшему и Блаженнейшему Илие II начали делать операцию.



Как заявил журналистам в Берлине митрополит Ахалкалакский и Кумурдский, отец Николоз, по словам немецких врачей, состояние патриарха лучше, чем могло быть.



«Состояние патриарха, как говорят немецкие врачи, гораздо лучше, чем могло быть», - заявил отец Николоз.



Согласно информации, распространенной патриархией Грузии 9 февраля, были проведены клинико-лабораторные и инструментальные обследования Католикоса-Патриарха Грузии. На основании полученных данных подтвердилась необходимость лечения мочевого пузыря хирургическим методом.



Патриарх направился на лечение в Берлин 2 февраля.















• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ

