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В берлинской клинике проводят операцию патриарху Грузии
13.02.2017 12:36
В берлинской клинике Католикосу-Патриарху всея Грузии, Святейшему и Блаженнейшему Илие II начали делать операцию.
Как заявил журналистам в Берлине митрополит Ахалкалакский и Кумурдский, отец Николоз, по словам немецких врачей, состояние патриарха лучше, чем могло быть.
«Состояние патриарха, как говорят немецкие врачи, гораздо лучше, чем могло быть», - заявил отец Николоз.
Согласно информации, распространенной патриархией Грузии 9 февраля, были проведены клинико-лабораторные и инструментальные обследования Католикоса-Патриарха Грузии. На основании полученных данных подтвердилась необходимость лечения мочевого пузыря хирургическим методом.
Патриарх направился на лечение в Берлин 2 февраля.
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