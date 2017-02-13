Патриарх Грузии не верит, что кто-то хотел его отравить

13.02.2017 13:16 Патриарх всея Грузии Илия II не верит, что кто-то хотел его отравить, заявил митрополит, отец Николоз, который находится в берлинской клинике, где патриарху проводят операцию.



Накануне телекомпания "Рустави 2" сообщила о возможной попытке отравления патриарха всея Грузии Илии II. По данным ТВ, в пятницу вечером в тбилисском аэропорту был задержан руководитель службы по управлению имуществом патриархии и директор медицинского центра святых Иоакима и Анны отец Георгий Мамаладзе, позже он был арестован. После задержания прокуратура вызвала на допрос в Тбилиси главу службы охраны патриарха Иосеба Оханашвили.



"Я выскажу свое мнение и мнение патриарха. Я не верю, что в Грузии существует человек, у которого могли появиться подобные мысли. Что произошло, никто не знает. Патриарх тоже не верит в это. Подобное, чтобы кто-то кого-то отравил, я читал только в книгах", — заявил митрополит журналистам.



Немецкие врачи провели патриарху операцию в связи с воспалением желчного пузыря. Операция прошла удачно. Патриарх чувствует себя хорошо.















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