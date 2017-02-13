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В Тбилиси проходит акция с требованием отставки мэра Давида Нарманиа


13.02.2017   13:29
У мэрии Тбилиси проходит акция протеста. Митингующие требуют разъяснений по факту передачи крупной денежной компенсации из госбюджета столицы, брату судьи Наты Назгаидзе. которая председательствовала судейскую коллегию по рассмотрению дела телекомпании "Рустави 2"

В оппозиции заявляют, что судья апелляционного суда выполнила заказ власти по делу телекомпании «Рустави-2». Собравшиеся призывают мэра Тбилиси Давида Нарманиа, выйти из здания и дать разъяснения по подозрениям в коррупционном сговоре с судьей. Они также требуют отставки мэра.

В ходе митинга, председатель политсовета «Единого национального движения» Ника Мелиа, попытался войти в здание мэрии, но был остановлен служителями правопорядка. После чего, между протестующими и представителями полиции, чьи отряды были плотно мобилизованы у здания мэрии, произошло противостояние.

Напомним, что 10 февраля в Тбилиси прошел марш в поддержку телекомпании «Рустави -2». В акции приняли участие представители политических партий, НПО, общественных и студенческих организаций.

Участники протеста потребовали не допустить ограничения прав на свободу слова и выступили за сохранение в Грузии независимых СМИ. Протестующие призвали не допустить несправедливого суда над телекомпанией.






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