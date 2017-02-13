Вячеслав Грозный ушел с поста главного тренера тбилисского «Динамо»

13.02.2017 14:36 Известный украинский специалист Вячеслав Грозный "по семейным обстоятельствам" покинул пост главного тренера футбольного клуба "Динамо" Тбилиси. Об этом говорится в обнародованном в столице Грузии сообщении фк "Динамо" Тбилиси . В сообщении сказано, что "12 февраля по семейным обстоятельствам Вячеслав Грозный покинул предсезонные сборы тбилисского "Динамо" в Турции и вернулся на родину, в Украину". Клуб отмечает, что "Вячеслав Грозный не сможет продолжить работу на посту главного тренера тбилисского "Динамо", о выходе из сложившейся ситуации и о том, кто будет работать на этом посту, будет объявлено 13 февраля".



Пока нет каких-либо других -официальных или неофициальных сведений о причинах и обстоятельствах ухода В.Грозного с должности наставника тбилисского "Динамо".



Читателям же напомню, что вышеназванный пост В.Грозный был назначен 25 октября 2016 года. В тот день на пресс-конференции в Тбилиси члены руководства клуба представили В.Грозного как главного тренера и отметили,что на этот пост также "рассматривались кандидатуры нескольких иностранных тренеров-специалистов из Голландии, Бельгии, ФРГ и Австрии, в конечном итоге выбор пал на В.Грозного". Тогда было объявлено, что с украинским специалистом подписан контракт по системе 1+2. Сам Грозный заявил тогда, что для него "большая честь работать тренером такого именитого клуба как "Динамо" Тбилиси".



Пост главного тренера "Д" Тбилиси стал вакантным в сентябре прошлого года после того, как руководство клуба отправило в отставку словацкого специалиста Юрая Ярабека. Затем несколько недель обязанности главного тренера временно исполнял Тамаз Самхарадзе, работавший ассистентом Ярабека.



Вячеславу Грозному 60 лет.В молодости играл за команды Украины,был Обладателем Кубка Украины среди коллективов физкультуры 1980 года . Работал тренером научной группы киевского "Динамо", в 1987-1989 гг-помощником главного тренера в запорожских клубах "Торпедо" и "Металлург", был тренером винницкой "Нивы", тренером московского "Спартака", софийского "Левски",наставником киевского "Арсенала",запорожского "Металлурга", российского "Терек"Грозный, казахстанского "Тобола", украинского фк "Говерла". Является заслуженным тренером Украины и России.



Очередной чемпионат Грузии по футболу начнется 4 марта текущего года и завершится 3 декабря, в высшей лиге играет 10 команд. "Динамо" Тбилиси является 16-кратным чемпионом Грузии, 13-кратным Обладателем Кубка, двукратным чемпионом СССР и двукратным обладателем Кубка СССР, победителем Кубка обладателей Кубков европейских стран 1981 года, победителем Кубка Содружества СНГ 2004 года. В завершившемся в декабре прошлого года чемпионате Грузии динамовцы заняли четвертое место.



Материал подготовил Тенгиз Пачкория















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