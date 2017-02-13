Хирург берлинской клиники о патриархе Грузии – Пациент чувствует себя хорошо

13.02.2017 15:59 По информации хирурга берлинской клиники Мартина Штрика, Католикос-Патриарх всея Грузии, Святейший и Блаженнейший Илия II после операции чувствует себя хорошо. Об этом он заявил грузинским журналистам по завершении операции.



«Операция прошла хорошо. Пациент чувствует себя хорошо», - заявил Мартин Штрик.



Согласно же информации, распространенной патриархией Грузии 9 февраля, были проведены клинико-лабораторные и инструментальные обследования Католикоса-Патриарха Грузии. На основании полученных данных подтвердилась необходимость лечения мочевого пузыря хирургическим методом.



Патриарх направился на лечение в Берлин 2 февраля.















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