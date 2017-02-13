Патриарх пробудет в берлинской клинике еще несколько дней

13.02.2017 18:04 Патриарх Грузии еще на несколько дней останется в берлинской клинике, - об этом заявил хирург берлинской клиники по завершении операции.



«Что касается процесса реабилитации, нужно подождать несколько дней. К этому моменту мы рады, что операция прошла хорошо, и он так хорошо себя чувствует. Предположительно еще несколько дней мы остановим его в госпитале перед отбытием на родину», – заявил врач.



По словам же грузинского врача патриарха Цисаны Шартава, Святейший на данном этапе находится в отделении интенсивной терапии.



«Мы слышали от профессора, что он сам доволен. Когда хирург доволен операцией, это означает, что все хорошо. Операция была начата и завершена лапароскопическим методом. Всех поздравляю, все хорошо. Пока он будет в интенсивной терапии», - отметила Шартава в беседе с «Рустави 2».



Согласно информации, распространенной патриархией Грузии 9 февраля, были проведены клинико-лабораторные и инструментальные обследования Католикоса-Патриарха Грузии. На основании полученных данных подтвердилась необходимость лечения мочевого пузыря хирургическим методом.



Патриарх направился на лечение в Берлин 2 февраля.















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