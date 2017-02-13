Погибший в фешенебельной гостинице в Ереване иностранец оказался гражданином России, а не Грузии

13.02.2017 18:06 Иностранец, тело которого было обнаружено в одной из фешенебельных гостиниц Еревана, оказался гражданином России, а не Грузии. Об этом сообщает ИА «Новости-Грузия» со ссылкой на представителя пресс-службы министерства иностранных дел Грузии.



«Мы перепроверили эту информацию в посольстве Грузии в Армении. По нашим данным, обнаруженный в отеле парень – этнический грузин, однако он является гражданином России», — сказала представитель МИД.



Как сообщалось ранее, в одном из самых дорогих номеров гостиницы «Ани Плаза» днем 11 февраля обнаружено тело иностранного гражданин. Тело было обнаружено в одном из номеров на 12-м этаже гостиницы.



По информации Shamshyan.com, тело 24-летнего Зураба Тамзадзе найдено на кровати, у мужчины перерезаны вены. Есть предположение, что мужчина покончил жизнь самоубийством. На шее погибшего замотана липкая лента. По некоторым данным, погибший подозревался в нетрадиционный ориентации. Правоохранители считают, что молодой человек покончил жизнь самоубийством.















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