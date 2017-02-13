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Чешский конституционный суд отказал в праве на убежище осужденному за убийство в Грузии


13.02.2017   18:17
Конституционный суд Чехии отказал в праве на убежище в республике бывшему высокопоставленному чиновнику Министерства обороны Грузии Зурабу Надирадзе, заочно осужденному на родине за убийство. Высшая судебная инстанция подтвердила решение о его депортации, принятое 12 января министром юстиции страны Робертом Пеликаном. Об этом в понедельник информировал журналистов адвокат находящегося в Праге грузинского гражданина Ян Шейбал.

"Возможности юридической защиты на республиканском уровне для моего подзащитного исчерпаны, - подчеркнул он. - С привлечением организаций по оказанию помощи беженцам мы будем добиваться для Зураба Надирадзе справедливости в Европейском суде по правам человека в Страсбурге".

Зураб Надирадзе в 2008 году был признан грузинским судом виновным в убийстве в 1994 году родственника одного из руководящих сотрудников прокуратуры Тбилиси. Он был приговорен к 15 годам заключения.

В 1996 году Надирадзе был задержан в Чехии на основании международного ордера на арест. Он отвергает вину и называет судебный процесс на родине политически мотивированным. Гражданин Грузии 21 год безуспешно добивался получения убежища в европейской стране.

ТАСС





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