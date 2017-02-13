Секретарь патриарха сделал первый комментарий по поводу задержания священнослужителя

13.02.2017 19:35 Секретарь католикоса-патриарха Грузии, Отец Микаэль пояснил "Ньюпост", почему патриархия не фиксирует свою позицию на заявление прокуратуры о задержании диакона Георгия Мамаладзе по факту подготовки убийства.



По словам Ботковели, "если этот человек не совершал преступления, то пусть скажет это".



В разговоре с изданием отец Микаэль заявил, что "не исключает ничего":



"На данном этапе я ничего не могу исключить, или подтвердить, ведется следствие. У прокуратуры есть определенные доказательства, и они идут по следу. Это очень тяжкое обвинение, если эти люди, или этот человек не совершал этого, пусть скажет. Для этого есть прокуратура. Ничего другого сказать не могу, мы только что слышали заявление прокуратуры, никакой коммуникации с представителями этого ведомства у меня не было в связи с этим вопросом"- отметил отец Микаэль Ботковели.



По его словам, до того, как закончится следствие, патриархия не сделает заявления.



"Следствие само положит результаты следствия, если, разумеется, они у них есть, или положат то, что скажет обвиняемый"- отметил секретарь патриарха.



Клирик говорит, что задержанный был назначен заместителем начальника Службы управления имуществом патриархии год назад. На вопрос, "возможно ли, что у задержанного были сообщники", Ботковели ответил, что "ничего сказать не может".



"Я не так хорошо знаком с этим человеком"- добавил Ботковели.



Сегодня на специальном брифинге в генеральной прокуратуре Ираклий Шотадзе заявил:



"В результате следственных мероприятий, осуществленных сотрудниками прокуратуры Грузии, 10 февраля 2017 года в виде обвиняемого по факту подготовки убийства был задержан диакон Георгий Мамаладзе, который планировал отравить высокого должностного священнослужителя т.н. цианидом".

















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