«Я не верю, что священнослужитель мог так поступить. Не верю в это!» - владыко Андрия

13.02.2017 19:50 Митрополит Горийский и Атенский, владыко Андрия не верит в официальную версию прокуратуры о задержании своего заместителя, протоиререя Георгия Мамаладзе.



Георгий Мамаладзе был генеральным директором Медицинского центра имени святых Иоакима и Анны при Патриархии Грузии, а также руководителем службы по управлению имуществом.



«Я не верю, что священнослужитель мог так поступить. Не верю в это», -сказал владыка Андрия журналистам, комментируя информацию о возможном отравлении главы ГПЦ.



По его словам, на все вопросы, существующие в связи с возможным покушением на священнослужителя высокого сана, ответит следствие.



«Мы также ожидаем официального ответа от следственных органов.



Хочу поздравить всех с тем, что состояние Католикоса-Патриарха Всея Грузии после операции хорошее», -сказал священнослужитель.



Сегодня Главная прокуратура Грузии подтвердила факт задержания протоиерея Георгия Мамаладзе, который, по данным следствия, приобрел ядовитое вещество «цианид натрия» и планировал отправиться в Германию к Патриарху. Однако ни Главная прокуратура, ни официальные лица пока прямо не подтверждают, что Георгий Мамаладзе планировал отравить именно главу Грузинской Православной церкви.



Прокуратура указывает, что отца Георгия Мамаладзе задержали по обвинению в подготовке убийства «высокопоставленного священнослужителя».















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