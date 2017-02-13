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«Я не верю, что священнослужитель мог так поступить. Не верю в это!» - владыко Андрия


13.02.2017   19:50
Митрополит Горийский и Атенский, владыко Андрия не верит в официальную версию прокуратуры о задержании своего заместителя, протоиререя Георгия Мамаладзе.

Георгий Мамаладзе был генеральным директором Медицинского центра имени святых Иоакима и Анны при Патриархии Грузии, а также руководителем службы по управлению имуществом.

«Я не верю, что священнослужитель мог так поступить. Не верю в это», -сказал владыка Андрия журналистам, комментируя информацию о возможном отравлении главы ГПЦ.

По его словам, на все вопросы, существующие в связи с возможным покушением на священнослужителя высокого сана, ответит следствие.

«Мы также ожидаем официального ответа от следственных органов.

Хочу поздравить всех с тем, что состояние Католикоса-Патриарха Всея Грузии после операции хорошее», -сказал священнослужитель.

Сегодня Главная прокуратура Грузии подтвердила факт задержания протоиерея Георгия Мамаладзе, который, по данным следствия, приобрел ядовитое вещество «цианид натрия» и планировал отправиться в Германию к Патриарху. Однако ни Главная прокуратура, ни официальные лица пока прямо не подтверждают, что Георгий Мамаладзе планировал отравить именно главу Грузинской Православной церкви.

Прокуратура указывает, что отца Георгия Мамаладзе задержали по обвинению в подготовке убийства «высокопоставленного священнослужителя».






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