Грузия Online добавить сайт в избранное наша страница в Facebook наша страница в сети Twitter читайте нас на мобильных устройствах rss лента
  НОВОСТИПОЛИТИКАЭКОНОМИКАОБЩЕСТВОКОНФЛИКТЫОБОРОНАРАЗНОЕАНАЛИТИКАСТАТЬИИНТЕРВЬЮЗАЯВЛЕНИЯВИДЕО

В Тбилиси убит подросток


13.02.2017   20:51
Сотрудники полиции арестовали двух человек по обвинению в убийстве 16-летнего подростка в Тбилиси на проспекте Цотнэ Дадиани.

Инцидент произошел несколько часов назад. По имеющейся информации, причиной случившегося стала ссора между сверстниками. Юношу несколько раз ударили холодным оружием.

На место прибыла бригада «Скорой помощи», однако врачам не удалось спасти жизнь молодого человека.

Подозреваемых задержали практически сразу после совершенного преступления. В МВД пока не уточняют, по какой статье возбуждено уголовное дело по данному факту.






Система Orphus
• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ

ВАЖНОЕ:
ГРУЗИЯ. ЭКОНОМИКА И БИЗНЕС
Баку и Тбилиси обсудили вопрос инвестиций в реконструкцию грузинских автодорог
Служба статистики опубликовала предварительные данные по внешней торговле в январе
Почему национальная валюта укрепляется?
АБХАЗИЯ. ЗОНА КОНФЛИКТА
Анкваб вернулся в Абхазию и готовится к выборам
В Тбилиси состоялась презентация библиотеки абхазской литературы
Народный защитник Грузии призывает пересмотреть закон об оккупированных территориях
Зампред ВС Абхазии оценивает заявления Карасина как очередное проявление цинизма
Евросоюз не планирует признавать абхазские документы
КАВКАЗ. НОВОСТИ РЕГИОНА
В 2016 году госдолг Армении вырос примерно на 900 миллионов долларов
Главы Дагестана и Северной Осетии отметились низким рейтингом
В Чечне разрабатывается программа развития горных районов
Информационно-аналитический портал Грузия Online
Новости Грузии, эксперты и аналитики о конфликтах (Абхазия, Самачабло), Грузия на пути в НАТО, геополитика Кавказа, экономика и финансы Грузии
© "Грузия Online", 2005, Тбилиси, Грузия,
Дизаин: Iraklion@Co; Редакция:Наш почтовый адрес
При использовании материалов гиперссылка на портал обязательна