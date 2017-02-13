В Тбилиси убит подросток

13.02.2017 20:51 Сотрудники полиции арестовали двух человек по обвинению в убийстве 16-летнего подростка в Тбилиси на проспекте Цотнэ Дадиани.



Инцидент произошел несколько часов назад. По имеющейся информации, причиной случившегося стала ссора между сверстниками. Юношу несколько раз ударили холодным оружием.



На место прибыла бригада «Скорой помощи», однако врачам не удалось спасти жизнь молодого человека.



Подозреваемых задержали практически сразу после совершенного преступления. В МВД пока не уточняют, по какой статье возбуждено уголовное дело по данному факту.















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