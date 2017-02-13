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Выпускница тбилисской школы получила грант на учебу в Массачусетском университете


13.02.2017   21:34
Выпускница Тбилисской школы имени Комарова Элене Мачаидзе с сентября 2017 года будет учиться в Массачусетском Технологическом университете (Massachusetts Institute of Technology).

Обучение грузинской студентки, стоимость которого составляет около 60 тысяч долларов в год, полностью профинансирует американский университет.

Это уже третий случай, когда выпускники тбилисской школы Комарова попадают на учебу в один из самых престижных в мире вузов. Георгий Цхададзе и Дмитрий Цховребадзе уже являются студентами Массачусетского университета.

«Элене была отличницей школы Комарова и систематически посещала кружки по информатике, которые, как она говорит, очень помогли ей попасть в MIT», — говорится в сообщении школы.

Элене также является одним из авторов и создателей обучающего веб-сайта по информатике www.coder.ge

Элене Мачаидзе получила 106 из 120 баллов во время тестирования на международном экзамене по английскому языку TOEFL, а также 1490 баллов из 1600 в тесте SAT (Scholastic Assessment Test) – это унифицированный тест, итоги которого нужны абитуриентам для зачисления в элитные колледжи США. При это в тесте по математике она показала максимальный результат – 800 баллов, а в тесте по физике – 770 из 800 баллов.

Массачусетский Технологический университет является одним из ведущих исследовательских университетов мира в направлении науки и технологий. Институт также известен во многих других областях, включая менеджмент, экономику, лингвистику, политические науки и философию.

"Новости-Грузия"





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