Выпускница тбилисской школы получила грант на учебу в Массачусетском университете

13.02.2017 21:34 Выпускница Тбилисской школы имени Комарова Элене Мачаидзе с сентября 2017 года будет учиться в Массачусетском Технологическом университете (Massachusetts Institute of Technology).



Обучение грузинской студентки, стоимость которого составляет около 60 тысяч долларов в год, полностью профинансирует американский университет.



Это уже третий случай, когда выпускники тбилисской школы Комарова попадают на учебу в один из самых престижных в мире вузов. Георгий Цхададзе и Дмитрий Цховребадзе уже являются студентами Массачусетского университета.



«Элене была отличницей школы Комарова и систематически посещала кружки по информатике, которые, как она говорит, очень помогли ей попасть в MIT», — говорится в сообщении школы.



Элене также является одним из авторов и создателей обучающего веб-сайта по информатике www.coder.ge



Элене Мачаидзе получила 106 из 120 баллов во время тестирования на международном экзамене по английскому языку TOEFL, а также 1490 баллов из 1600 в тесте SAT (Scholastic Assessment Test) – это унифицированный тест, итоги которого нужны абитуриентам для зачисления в элитные колледжи США. При это в тесте по математике она показала максимальный результат – 800 баллов, а в тесте по физике – 770 из 800 баллов.



Массачусетский Технологический университет является одним из ведущих исследовательских университетов мира в направлении науки и технологий. Институт также известен во многих других областях, включая менеджмент, экономику, лингвистику, политические науки и философию.



"Новости-Грузия"











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