|
Выпускница тбилисской школы получила грант на учебу в Массачусетском университете
13.02.2017 21:34
Выпускница Тбилисской школы имени Комарова Элене Мачаидзе с сентября 2017 года будет учиться в Массачусетском Технологическом университете (Massachusetts Institute of Technology).
Обучение грузинской студентки, стоимость которого составляет около 60 тысяч долларов в год, полностью профинансирует американский университет.
Это уже третий случай, когда выпускники тбилисской школы Комарова попадают на учебу в один из самых престижных в мире вузов. Георгий Цхададзе и Дмитрий Цховребадзе уже являются студентами Массачусетского университета.
«Элене была отличницей школы Комарова и систематически посещала кружки по информатике, которые, как она говорит, очень помогли ей попасть в MIT», — говорится в сообщении школы.
Элене также является одним из авторов и создателей обучающего веб-сайта по информатике www.coder.ge
Элене Мачаидзе получила 106 из 120 баллов во время тестирования на международном экзамене по английскому языку TOEFL, а также 1490 баллов из 1600 в тесте SAT (Scholastic Assessment Test) – это унифицированный тест, итоги которого нужны абитуриентам для зачисления в элитные колледжи США. При это в тесте по математике она показала максимальный результат – 800 баллов, а в тесте по физике – 770 из 800 баллов.
Массачусетский Технологический университет является одним из ведущих исследовательских университетов мира в направлении науки и технологий. Институт также известен во многих других областях, включая менеджмент, экономику, лингвистику, политические науки и философию.
"Новости-Грузия"
|
|
|
|
Информационно-аналитический портал Грузия Online
Новости Грузии, эксперты и аналитики о конфликтах (Абхазия, Самачабло), Грузия на пути в НАТО, геополитика Кавказа, экономика и финансы Грузии
© "Грузия Online", 2005, Тбилиси, Грузия,
Дизаин: Iraklion@Co; Редакция:
При использовании материалов гиперссылка на портал обязательна