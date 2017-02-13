Протоиерей Шио: Георгий Мамаладзе очень любил Патриарха и глава ГПЦ доверял ему

13.02.2017 23:16 Сотрудник Патриархии Георгий Мамаладзе, подозреваемый в покушении на главу ГПЦ, очень любил Патриарха, утверждает настоятель церкви Св. Великомученицы Варвары протоиерей Шио Паичадзе.



«Я не верю в достоверность этого факта. Не имеет значение, было выполнено это дело или нет. Разве можно говорить о человеке. Что он убийца? Это очень страшное обвинение.. Когда человеку предъявляется обвинение, оно должно быть подтверждено на все 100%. Я не знаю, даже представить не могу… Я не намерен критиковать и спецслужбы с этой точки зрения. Здесь какая-то другая ситуация, наверно более непонятная..



Я не могу представить, как духовное лицо могло совершить подобное! Я не верю в это. Он очень любил Патриарха, и Патриарх доверял ему. Он даже лично носил ему еду. Я видел это», - рассказал настоятель церкви Св. Великомученицы Варвары.















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