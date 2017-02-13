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Чешские биатлонисты пожаловались на угрозы со стороны россиян
13.02.2017 23:21
Представители сборной Чехии по биатлону пожаловались на то, что во время чемпионата мира в австрийском Хохфильцене получают анонимные угрозы в свой адрес на русском языке.
По мнению тренера сборной Ондржея Рыбарша, появление этих посланий в том числе провоцирует "сумасбродный" российский комментатор Дмитрий Губерниев.
"Это тактика негодяев, которые пытаются таким нечестным способом запугать наших спортсменов. Письма с угрозами обычно пишут злобные и закомплексованные люди. А еще попадаются такие, как этот сумасбродный русский комментатор Губерниев. Он распространяет пропаганду, которой старается угодить своему народу", - цитирует "Чемпионат.com" заявление Рыбарша порталу Idnes.cz.
По данным портала, угрозы также получали глава Союза биатлонистов Чехии Иржи Хамза и лидер женской сборной Габриэла Коукалова. Последняя ранее заявила, что не может доверять ни одному российскому спортсмену и всех их подозревает в употреблении допинга.
В связи с угрозами в лагере сборной Чехии в Хохфильцене были усилены меры безопасности. Персонал команды постоянно следит за тем, чтобы в номера спортсменов не проникали посторонние люди.
Во избежание допинговых провокаций биатлонистам также запрещено пользоваться чужими и поврежденными бутылками с напитками, а также принимать какие-либо съедобные подарки от болельщиков.
"Русские с самого начала использовали крапленые карты, так зачем рассчитывать на то, что теперь они будут играть честно", - заявил тренер женской команды Зденек Витек.
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