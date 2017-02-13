Российский клуб заинтересовался защитником молодежной сборной Грузии

13.02.2017 23:29 Футбольный клуб "Урал" договорился о подписании контракта с 21-летним защитником молодежной сборной Грузии Джемалом Табидзе. Об этом ТАСС сообщил главный тренер екатеринбуржцев Александр Тарханов.



Ранее Табидзе был на просмотре в екатеринбургском клубе. На вопрос, станет ли клуб подписывать с ним контракт, Тарханов ответил: "Думаю, подпишем, уже договорились, подробностей пока не знаю. Президент уже разговаривал с его представителями. Джемал нам понравился", - сказал Тарханов.



С лета 2015 года права на центрального защитника принадлежат бельгийскому "Генту". Защитник выступал за юношеские сборные Грузии двух возрастов и молодежную команду страны.















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