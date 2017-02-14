Патриархия Грузии распространяет информацию о состоянии здоровья Илии II

14.02.2017 10:45 Патриархия Грузии распространяет информацию о состоянии здоровья Католикос-Патриарха всея Грузии Илии II.

Как отмечается в заявлении, после проведенной в берлинской клинике операции Илия II находится в палате интенсивной терапии и чувствует себя хорошо.



«После успешной операции Католикос-Патриарх всея Грузии находится в палате интенсивной терапии и чувствует себя хорошо. От лица его Святейшества мы благодарим клинику HELIOS Berlin-Buch и хирурга, профессора Мартина Штрика, а также все население Грузии и всех болельщиков за горячие молитвы, проявленное сочувствие и поддержку. Предположительно, патриарх покинет больницу через неделю», - говорится в заявлении.

Что касается факта задержания протоиерея Георгия Мамаладзе, как поясняют в Патриархии, «это стало для них полной неожиданностью».



«Из-за отсутствия информации на данном этапе мы воздержимся от комментариев и дождемся результатов следствия», - отмечают в Патриархии.















• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ

