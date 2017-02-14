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Патриархия Грузии распространяет информацию о состоянии здоровья Илии II


14.02.2017   10:45
Патриархия Грузии распространяет информацию о состоянии здоровья Католикос-Патриарха всея Грузии Илии II.
Как отмечается в заявлении, после проведенной в берлинской клинике операции Илия II находится в палате интенсивной терапии и чувствует себя хорошо.

«После успешной операции Католикос-Патриарх всея Грузии находится в палате интенсивной терапии и чувствует себя хорошо. От лица его Святейшества мы благодарим клинику HELIOS Berlin-Buch и хирурга, профессора Мартина Штрика, а также все население Грузии и всех болельщиков за горячие молитвы, проявленное сочувствие и поддержку. Предположительно, патриарх покинет больницу через неделю», - говорится в заявлении.
Что касается факта задержания протоиерея Георгия Мамаладзе, как поясняют в Патриархии, «это стало для них полной неожиданностью».

«Из-за отсутствия информации на данном этапе мы воздержимся от комментариев и дождемся результатов следствия», - отмечают в Патриархии.






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