Отец Шалва Кекелия: Патриарх скажет такое, что всех и все наладит

14.02.2017 10:47 Патриарх скажет такое, что всех и все наладит, - об этом в передаче «360 градусов» на телекомпании «PALITRANEWS» заявил отец Шалва Кекелия.



«Патриарх всегда находит выход. Я даже не могу придумать, что скажет патриарх. Патриарх скажет такое, что всех и все наладит. Годы показали, что патриарх всегда делал такие заявления, которых никто не ждал. Но патриарх всегда отвечал на вопросы, на которые мы не надеялись услышать ответа... Эта мысль, взгляды даны ему от Бога. Он скажет такое, что будет полезным и для отца Георгия, и для всех нас, потому что все являемся детьми патриарха - и вы, и я, и отец Георгий. Патриарх любит всех людей», - отметил отец Шалва Кекелия.



«Это повергло меня в шок. Я не знаю, насколько это правильно, я не могу судить. По этой теме я ничего сказать не могу, потому что отец Георгий - духовное лицо, священник. Пока не завершится следствие, не будут установлены все детали, клевета остается тяжелейшим грехом. Я шокирован этим», - заявил отец Шалва Кекелия.















• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ

