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Для нас арест протоиерея Георгия был совершенно неожиданным - Патриархия
14.02.2017 11:40
Арест протоиерея Георгия Мамаладзе оказался неожиданным для Патриархии Грузии. Об этом говорится в заявлении на сайте Патриархии.
Патриархия Грузии ждет завершения расследования по делу Мамаладзе, которого арестовали по обвинению в подготовке убийства духовного лица высокого сана.
"Для нас арест протоиерея Георгия был совершенно неожиданным. Из-за отсутствия информации на этом этапе мы не можем сделать комментарий и дождемся результатов расследования", — сообщают в Патриархии.
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