Для нас арест протоиерея Георгия был совершенно неожиданным - Патриархия

14.02.2017 11:40 Арест протоиерея Георгия Мамаладзе оказался неожиданным для Патриархии Грузии. Об этом говорится в заявлении на сайте Патриархии.



Патриархия Грузии ждет завершения расследования по делу Мамаладзе, которого арестовали по обвинению в подготовке убийства духовного лица высокого сана.



"Для нас арест протоиерея Георгия был совершенно неожиданным. Из-за отсутствия информации на этом этапе мы не можем сделать комментарий и дождемся результатов расследования", — сообщают в Патриархии.















• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ

