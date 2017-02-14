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Для нас арест протоиерея Георгия был совершенно неожиданным - Патриархия


14.02.2017   11:40
Арест протоиерея Георгия Мамаладзе оказался неожиданным для Патриархии Грузии. Об этом говорится в заявлении на сайте Патриархии.

Патриархия Грузии ждет завершения расследования по делу Мамаладзе, которого арестовали по обвинению в подготовке убийства духовного лица высокого сана.

"Для нас арест протоиерея Георгия был совершенно неожиданным. Из-за отсутствия информации на этом этапе мы не можем сделать комментарий и дождемся результатов расследования", — сообщают в Патриархии.






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