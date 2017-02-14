Участников акции протеста в Тбилиси будут судить за мелкое хулиганство

14.02.2017 11:44 Сегодня состоится судебный процесс по делу задержанных на акции протеста около мэрии Тбилиси 13 человек.



Напомним, что накануне около 100 человек собрались на акцию с требованием аннулировать "сделки" мэрии с братом судьи Наты Назгаидзе, согласно которой тот должен получить в общей сложности порядка 1 миллиона лари за земельный участок. Назгаидзе рассматривала дело о передаче телекомпании "Рустави 2" ее бывшему владельцу, бизнесмену Кибару Халваши и вынесла решение в пользу последнего.



В результате акции протеста полиция задержала 13 человек, членов парии "Национальное движение" и "Государство для народа". Активисты обвиняются в мелком хулиганстве и неповиновении законному распоряжению или требованию сотрудника правоохранительных органов.



В эти минуты задержанные находятся в суде. Накануне вечером активистов посетил адвокат Гога Ониани, который сообщил журналистам, что в отношении одного из задержанных, Гочи Лемонджава, правоохранители применили силу. Защитник требует начать расследование этого факта.















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