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Педагог английского языка стала первым незрячим докторантом Тбилисского Госуниверситета
14.02.2017 11:57
Впервые в истории Тбилисского государственного университета имени Джавахишвили докторскую диссертацию защитила Гуранда Джаматашвили, которая является незрячей. Об этом сообщает официальный сайт министерства образования и науки Грузии.
Джаматашвили преподает английский язык в 202-й школе-пансионате для незрячих детей. Именно поэтому она решила пройти докторскую программу ТГУ и активно включиться в международные и местные семинары, посвященные проблеме обучения детей с ограниченными возможностями.
По ее инициативе в ТГУ были приглашены местные и зарубежные эксперты, с помощью которых в департаменте наук образования университета готовится специальная программа образования учителей, которые в дальнейшем будут работать с незрячими детьми.
Правительство Грузии стремится развивать инклюзивное образование в стране. Для того, чтобы люди с ограниченными возможностями смогли интегрироваться в общество и стать независимыми разрабатываются специальные программы, которые направлены на максимальное вовлечение лиц с ОВЗ в учебный процесс.
В Грузии лица с ограниченными возможностями могут совершенно бесплатно учиться в профессиональном училище и после его завершения трудоустроиться.
По последним данным, в Грузии насчитывается 2 118 учеников с ограниченными возможностями.
"Новости-Грузия"
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