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Адвокат протоиерея Георгия Мамаладзе просит прокуратуру снять с него обязательства о неразглашении деталей дела


14.02.2017   12:31
Адвокат протоиерея Георгия Мамаладзе Георгий Панцулая намерен обратиться к прокуратуре с просьбой снять с него обязательства по неразглашению деталей дела.

По словам адвоката, он обратится с заявлением в прокуратуру в ближайшие дни. Как отмечает Панцулая, одним из аргументов, из-за которых он просит снять обязательства о неразглашении, являются вчерашний брифинг главного прокурора и те заявления, которые в связи с делом сделал Иркалий Шотадзе.

«Я подписал в прокуратуре условия о неразглашении и, исходя из этого, ничего не могу сказать ни о состоянии моего подзащитного, ни о тех условиях, которые созданы отцу Георгию Мамаладзе в пенитенциарном учреждении. Могу сказать лишь о трех вещах, о том, что отец Георгий Мамаладзе задержан, я защищаю его интересы и мной подписаны условия о неразглашении. В ближайшие дни я обязательно обращусь к прокуратуре, чтобы это обязательство было с меня снято, чтобы я мог говорить о деталях дела и той позиции, которая имеется у стороны защиты», - заявил Георгий Панцулая.






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