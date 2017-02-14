Кахабер Качарава назначен главным тренером тбилисского «Динамо»

14.02.2017 14:40 Новым главным тбилисского фк "Динамо" стал бывший форвард этой команды Кахабер Качарава, в последние 13 лет работавший тренером в разных клубах Грузии.



Пресс-служба фк "Динамо" Тбилиси сообщила, что "решение о назначении Качарава новым главным тренером команды принял президент клуба Роман Пипия".



"С 14 февраля Качарава присоединится к находящимся в Турции на предсезонных сборах динамовцам. 13 февраял Роман Пипия в Тбилиси встретился с представителями фан-клуба команды, рассказал о ситуации в клубе, об освобождении Вячеслава Грозного с поста главного тренера и назначении Качарава",-сообщила пресс-служба.



14 февраля вечером находящиеся в Турции динамовцы Тбилиси проведут спарринг -матч с выступающим в премьер-лиге Украины клубом "Волынь" Луцк.



Кахабер Качарава родился в 1966 году в г. Сенаки (Зап. Грузия), играл в клубах "Автомобилист" Абаша, "Чхороцку","Самтредиа","Торпедо" Кутаиси, в конце 1980-х несколько сезонов выступал в составе тбилисского "Динамо" в высшей лиге Чемпионата СССР, в 1990-х годах -за "Олимпиакос" Кипр, турецкий "Трабзонспор", германский "Хомбург". С 2002 года работал тренером в Академии "Динамо" Тбилиси, затем был главным тренером местного "Локомотива", с 2006 года работал в тренерском штабе "Динамо" Тб, в 2009-2011 годах был главным тренером этой команды. Затем был наставником фк "Зестафони" и главным тренером юношеской сборной Грузии (U-19 ), в 2013-2016 годах-главным тренером фк "Спартак" Цхинвали, выступающем в чемпионате Грузии. Его сын Ника Качарава в разные годы играл в клубах Грузии, России, в последние полгода играет за кипрский "Этникос".



Качарава сменил на посту главного тренера "Динамо" Тбилиси украинского специалиста Вячеслава Грозного. Как сообщила пресс-служба клуба, "Вячеслав Грозный по семейным обстоятельствам не сможет продолжить работу на посту главного тренера тбилисского "Динамо". Грозный возглавил команду 25 октября 2016 года. Пост главного тренера "Динамо" стал вакантным в сентябре после того, как руководство клуба отправило в отставку словацкого специалиста Юрая Ярабека. Затем несколько недель обязанности главного тренера временно исполнял Тамаз Самхарадзе, работавший ассистентом Ярабека.



Очередной чемпионат Грузии по футболу начнется 4 марта и завершится 3 декабря, в высшем дивизионе играет 10 команд. "Динамо" Тбилиси является двукратным чемпионом СССР и двукратным обладателем Кубка СССР, победителем Кубка обладателей Кубков европейских стран 1981 года, пятикратным серебряным призером чемпионатов СССР, 13-кратным бронзовым призером чемпионатов СССР,16-кратным чемпионом Грузии, 13-кратным Обладателем Кубка страны, победителем Кубка Содружества СНГ 2004 года. В завершившемся в декабре прошлого года чемпионате Грузии динамовцы заняли четвертое место.





Материал подготовил Тенгиз Пачкория















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