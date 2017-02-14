Участники акции протеста в Тбилиси освобождены под подписку о не выезде

14.02.2017 14:45 Судебный процесс по делу задержанных на акции протеста около мэрии Тбилиси партийных активистов перенесен на первое марта.



Судья попросил сотрудников полиции в качестве доказательства представить видеозапись об инциденте. Однако стражи порядка оказались неподготовленными. Именно после этого было принято решение отложить судебное заседание.



По словам адвоката задержанных, видеоматериалы, которыми располагает сторона защиты, подтверждают невиновность активистов и они были освобождены из –под стражи на основе подписки о невыезде.



Напомним, что накануне около 100 человек собрались на акцию с требованием аннулировать "сделки" мэрии с братом судьи Наты Назгаидзе, согласно которой тот должен получить в общей сложности порядка 1 миллиона лари за земельный участок. Назгаидзе рассматривала дело о передаче телекомпании "Рустави 2" ее бывшему владельцу, бизнесмену Кибару Халваши и вынесла решение в пользу последнего. В результате полиция задержала 13 человек, членов парии «Национальное движение» и «Государство для народа». Активисты обвиняются в мелком хулиганстве и неповиновении законному распоряжению или требованию сотрудника правоохранительных органов.















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