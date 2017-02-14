Задержанный протоиерей подтверждает, что направлял патриарху письма об имущественных нарушениях в Патриархии

14.02.2017 15:31



Телекомпания "Рустави 2" попросила адвоката отца Георгий Мамаладзе при встрече с подзащитным спросить у него, действительно ли он направлял подобного содержания письма на имя предстоятелй Грузинской православной церкви.



Адвокат заявил, что сегодня встречался с протоиереем Георгием Мамаладзе и спросил его о письме. Адвокат утверждает, что Мамаладзе не полностью ознакомился с содержанием распространенного телекомпанией письма, однако подтвердил, что он несколько раз проинформировала патриарха о приведенных в письме фактах. Более того, он заявляет, что направлял и более острого содержания письма патриарху, где речь идет о захвате имущества Патриархии.



Задержанный по обвинению в совершении убийства отец Георгий Мамаладзе подтверждает, что направлял патриарху упомянутые в его письме , опубликованном телекомпанией "Рустави 2", с 2015 года. В письме указывались на нарушения законодательства, к которым могут быть причастны высокодолжностные лица власти и Патриархии.Телекомпания "Рустави 2" попросила адвоката отца Георгий Мамаладзе при встрече с подзащитным спросить у него, действительно ли он направлял подобного содержания письма на имя предстоятелй Грузинской православной церкви.Адвокат заявил, что сегодня встречался с протоиереем Георгием Мамаладзе и спросил его о письме. Адвокат утверждает, что Мамаладзе не полностью ознакомился с содержанием распространенного телекомпанией письма, однако подтвердил, что он несколько раз проинформировала патриарха о приведенных в письме фактах. Более того, он заявляет, что направлял и более острого содержания письма патриарху, где речь идет о захвате имущества Патриархии.











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