Грузия Online добавить сайт в избранное наша страница в Facebook наша страница в сети Twitter читайте нас на мобильных устройствах rss лента
  НОВОСТИПОЛИТИКАЭКОНОМИКАОБЩЕСТВОКОНФЛИКТЫОБОРОНАРАЗНОЕАНАЛИТИКАСТАТЬИИНТЕРВЬЮЗАЯВЛЕНИЯВИДЕО

Задержанный протоиерей подтверждает, что направлял патриарху письма об имущественных нарушениях в Патриархии


14.02.2017   15:31
Задержанный по обвинению в совершении убийства отец Георгий Мамаладзе подтверждает, что направлял патриарху упомянутые в его письме, опубликованном телекомпанией "Рустави 2", с 2015 года. В письме указывались на нарушения законодательства, к которым могут быть причастны высокодолжностные лица власти и Патриархии.

Телекомпания "Рустави 2" попросила адвоката отца Георгий Мамаладзе при встрече с подзащитным спросить у него, действительно ли он направлял подобного содержания письма на имя предстоятелй Грузинской православной церкви.

Адвокат заявил, что сегодня встречался с протоиереем Георгием Мамаладзе и спросил его о письме. Адвокат утверждает, что Мамаладзе не полностью ознакомился с содержанием распространенного телекомпанией письма, однако подтвердил, что он несколько раз проинформировала патриарха о приведенных в письме фактах. Более того, он заявляет, что направлял и более острого содержания письма патриарху, где речь идет о захвате имущества Патриархии.






Система Orphus
• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ

ВАЖНОЕ:
ГРУЗИЯ. ЭКОНОМИКА И БИЗНЕС
В продуктовых магазинах заявляют о дефиците говядины
Профсоюзы требуют определения реалистичного уровня минимальной зарплаты в Грузии
Безвизовый режим принесет выгоду экономике Грузии - Чкония
АБХАЗИЯ. ЗОНА КОНФЛИКТА
«ИнгуриГэс» будет отключена 21 февраля
В Абхазии обнаружен схрон оружия и боеприпасов
Анкваб вернулся в Абхазию и готовится к выборам
В Тбилиси состоялась презентация библиотеки абхазской литературы
Народный защитник Грузии призывает пересмотреть закон об оккупированных территориях
КАВКАЗ. НОВОСТИ РЕГИОНА
Азербайджан до конца 2017г направит 5 экспортных миссий в Россию, США, Катар, Казахстан и Китай
Саргсян и Олланд обсудят совместные программы на встрече 8 марта
Азербайджан презентовал бронемашину, отвечающую стандартам НАТО
Информационно-аналитический портал Грузия Online
Новости Грузии, эксперты и аналитики о конфликтах (Абхазия, Самачабло), Грузия на пути в НАТО, геополитика Кавказа, экономика и финансы Грузии
© "Грузия Online", 2005, Тбилиси, Грузия,
Дизаин: Iraklion@Co; Редакция:Наш почтовый адрес
При использовании материалов гиперссылка на портал обязательна