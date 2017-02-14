Отец Георгий Мамаладзе утверждает, что у него не было цианистого калия

14.02.2017 15:40



По словам Народного защитника, Георгий Мамаладзе ему сказал, что в зачитанном ему обвинении разговора о духовном лице не было.



Омбудсмен отмечает, что возникает много вопросов по данному делу. Он призывает следственные органы дать общественности больше информации по делу.



Он также предполагает, что отец Георгий Мамаладзе был задержан с нарушением процедурных норм, протиерею не разрешили сделать один звонок и не ознакомили его с обвинением своевременно.



Омбудсмен заявляет, что протоиерей Георгий Мамаладзе требует гарантий безопасности.



Напомним, что отец Георгий Мамаладзе был задержан в нейтральной зоне аэропорта, когда он отправлялся в Германию, где проходит лечение патриарх. Этому предшествовали ряд заявлений, в том числе со стороны



Протоиерей Георгий Мамаладзе встретился сегодня с Народным защитником. Омбудсмен заявил, что Мамаладзе считает выдвинутые против него обвинения безосновательными и отмечает, что у него не было при себе цианистого калия.По словам Народного защитника, Георгий Мамаладзе ему сказал, что в зачитанном ему обвинении разговора о духовном лице не было.Омбудсмен отмечает, что возникает много вопросов по данному делу. Он призывает следственные органы дать общественности больше информации по делу.Он также предполагает, что отец Георгий Мамаладзе был задержан с нарушением процедурных норм, протиерею не разрешили сделать один звонок и не ознакомили его с обвинением своевременно.Омбудсмен заявляет, что протоиерей Георгий Мамаладзе требует гарантий безопасности.Напомним, что отец Георгий Мамаладзе был задержан в нейтральной зоне аэропорта, когда он отправлялся в Германию, где проходит лечение патриарх. Этому предшествовали ряд заявлений, в том числе со стороны грузинского политолога Арчила Гамзардиа , что патриарха пытаются убить. Между тем, как утверждает редактор газеты "Хроника+" Элисо Киладзе , в обвинении вообще не упоминался патриарх, но упоминалась его секретарь-референт Шорена Тетруашвили. Сегодня же митрополит Чкондидский Петре сделал заявление, в котором выразил предположение , что все это может быть провокацией, которую устроила именно Шорена Тетруашвили.











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