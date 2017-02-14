Грузия Online добавить сайт в избранное наша страница в Facebook наша страница в сети Twitter читайте нас на мобильных устройствах rss лента
  НОВОСТИПОЛИТИКАЭКОНОМИКАОБЩЕСТВОКОНФЛИКТЫОБОРОНАРАЗНОЕАНАЛИТИКАСТАТЬИИНТЕРВЬЮЗАЯВЛЕНИЯВИДЕО

Отец Георгий Мамаладзе утверждает, что у него не было цианистого калия


14.02.2017   15:40
Протоиерей Георгий Мамаладзе встретился сегодня с Народным защитником. Омбудсмен заявил, что Мамаладзе считает выдвинутые против него обвинения безосновательными и отмечает, что у него не было при себе цианистого калия.

По словам Народного защитника, Георгий Мамаладзе ему сказал, что в зачитанном ему обвинении разговора о духовном лице не было.

Омбудсмен отмечает, что возникает много вопросов по данному делу. Он призывает следственные органы дать общественности больше информации по делу.

Он также предполагает, что отец Георгий Мамаладзе был задержан с нарушением процедурных норм, протиерею не разрешили сделать один звонок и не ознакомили его с обвинением своевременно.

Омбудсмен заявляет, что протоиерей Георгий Мамаладзе требует гарантий безопасности.

Напомним, что отец Георгий Мамаладзе был задержан в нейтральной зоне аэропорта, когда он отправлялся в Германию, где проходит лечение патриарх. Этому предшествовали ряд заявлений, в том числе со стороны грузинского политолога Арчила Гамзардиа, что патриарха пытаются убить. Между тем, как утверждает редактор газеты "Хроника+" Элисо Киладзе, в обвинении вообще не упоминался патриарх, но упоминалась его секретарь-референт Шорена Тетруашвили. Сегодня же митрополит Чкондидский Петре сделал заявление, в котором выразил предположение, что все это может быть провокацией, которую устроила именно Шорена Тетруашвили.






Система Orphus
• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ

ВАЖНОЕ:
ГРУЗИЯ. ЭКОНОМИКА И БИЗНЕС
В продуктовых магазинах заявляют о дефиците говядины
Профсоюзы требуют определения реалистичного уровня минимальной зарплаты в Грузии
Безвизовый режим принесет выгоду экономике Грузии - Чкония
АБХАЗИЯ. ЗОНА КОНФЛИКТА
«ИнгуриГэс» будет отключена 21 февраля
В Абхазии обнаружен схрон оружия и боеприпасов
Анкваб вернулся в Абхазию и готовится к выборам
В Тбилиси состоялась презентация библиотеки абхазской литературы
Народный защитник Грузии призывает пересмотреть закон об оккупированных территориях
КАВКАЗ. НОВОСТИ РЕГИОНА
Азербайджан до конца 2017г направит 5 экспортных миссий в Россию, США, Катар, Казахстан и Китай
Саргсян и Олланд обсудят совместные программы на встрече 8 марта
Азербайджан презентовал бронемашину, отвечающую стандартам НАТО
Информационно-аналитический портал Грузия Online
Новости Грузии, эксперты и аналитики о конфликтах (Абхазия, Самачабло), Грузия на пути в НАТО, геополитика Кавказа, экономика и финансы Грузии
© "Грузия Online", 2005, Тбилиси, Грузия,
Дизаин: Iraklion@Co; Редакция:Наш почтовый адрес
При использовании материалов гиперссылка на портал обязательна