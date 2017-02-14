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Гендиректор «Рустави 2» требует, чтобы его допрашивал суд
14.02.2017 15:50
Генеральный директор телекомпании "Рустави 2" Ника Гварамия отказался идти в МВД на допрос и потребовал допроса судом.
На брифинге сегодня Гварамия заявил, что "экспертиза в этой стране утратила цену" и анонсировал масштабный митинг у здания бывшего парламента в Тбилиси, прийти куда призвал все, "кому нравится и не нравится "Рустави 2".
Он также прокомментировал аудиозапись разговора, который являлся основанием для его вызова на допрос. По словам Гварамия, разговор на записи длится полтора часа, записывал его он сам и разговор шел между тремя людьми. Гварамия заявляет, что третье лицо, личность которого он пока не называет, является приближенным к власти человеком, а о деньгах говорит не с бывшим судьей Ахвледиани, а именно с этим третьим лицом, который поделился с ним информацией о том, что "власть пытается удавить "Рустави 2" через долги.
"На акции нас будет много, будем стоять вместе с членами наших семей и потребует защиту наших прав. Если власть сделает все, чтобы меня не было на этой акции, то там будут все минус я", - заявил Гварамия.
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