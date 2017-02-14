Ника Гварамия: Над «Рустави 2» сгустились черные тучи

14.02.2017 16:44 Борьба против телекомпании «Рустави 2» входит в решающую фазу. Об этом заявил генеральный директор телеканала Ника Гварамия на брифинге.



Гварамия сообщил, что сотрудники и сторонники оппозиционного телеканала намерены собраться в воскресенье перед зданием парламента Грузии на проспекте Руставели для того, чтобы защитить свободу слова и демократию.



«Над «Рустави 2» сгустились черные тучи, и мы готовимся к решающей битве. В эти дни будет решена судьба «Рустави 2», свободы слова и грузинской демократии. На членов Верховного суда осуществляется очень большое давление.



Поэтому мы, сотрудники «Рустави 2» приняли решение собраться в воскресенье, в 14:30 перед зданием старого парламента, на проспекте Руставели и потребовать соблюдения наших прав»,- сказал Гварамия.















• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ

