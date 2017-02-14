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Депутат Госдумы предлагает включить грузинские клубы в чемпионат России по водному поло


14.02.2017   17:14
Включение грузинских клубов в чемпионат России по водному поло необходимо для преодоления кризиса в этом виде спорта в обеих странах. Об этом на пресс-конференции перед матчем между сборными России и Грузии заявил депутат Госдумы, член комитета по делам СНГ, двукратный призер Олимпийских игр Ирек Зиннуров, передает ТАСС.

"Есть кризис и в грузинском водном поло, и в российском, который необходимо решать совместными усилиями. Наверное, уже подошло то время, когда необходимо создать совместную лигу, где бы смогли участвовать российские, грузинские команды, сейчас у нас и белорусы, и казахи играют", - сказал Зиннуров.

По его словам, этот вопрос будет обсуждаться в ближайшее время с представителями федерации водного поло Грузии.

Ватерпольный матч между сборными России и Грузии в рамках группового этапа квалификации Мировой лиги сезона-2016/17 состоится во Дворце водных видов спорта Казани. Матч в Грузии, который прошел 15 ноября, завершился победой россиян со счетом 14:13.






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