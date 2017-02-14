Иванишвили присмотрел себе деревья в зугдидском ботаническом саду - СМИ

14.02.2017 18:01 Бидзина Иванишвили возможно присмотрел вековые деревья и другие растения в зугдидском ботаническом саду. Об этом говорится в статье, опубликованной газетой "Хроник+".



О нескольких таинственных поездках Бидзины Иванишвили в Зугдиди, который был обозначен его тихой прогулкой по ботаническому саду, писалось и раньше, но тогда разговор шел о том, что близ ботанического сада, где раньше был центральный стадион, Иванишвили собирался строить высотную гостиницу и торговый центр.



Эта территория считается территорией фамильной усадьбы Дадиани. И если раньше, во времена правления коммунистов, пренебрегали фактором охраняемых территорий, хотя бы в настоящее время власть должна была позаботиться о том, чтобы это место не было загружено коммерческими объектами, тем более, если вспомнить, что прежнюю власть, которая собиралась строить гостиницу на территории, прилегающей к ботаническому саду, чуть не четвертовали, и в конечном итоге проект был сорван.



Но информация, которую получила Хроника +", явно выходит за рамки темы загруженности исторически важных мест разными объектами. Разговор идет, ни больше, ни меньше, о том, что после деревьев Цихисдзири, именно Зугдидский ботанический сад станет объектом, откуда редкие растения перенесут в объект Иванишвили в Шекветили.



По словам источника, уже началось поэтапное осуществление с данной целью, и план был разработан именно тогда, когда Бидзина Иванишвили, приехавший без шума в Зугдиди, в сопровождении губернатора осмотрел Зугдидский ботанический сад, и, по словам источника, выбрал растения"- говорится в статье.



"По сообщению источника, ему в точности не известно, какие растения и посадки планирует Иванишвили перенести в Шекветили, но если захочет, его выбор будет не особенно ограниченным, с учетом истории, связанной с ботаническим садом Зугдиди:

Зугдидский ботанический сад находится в самом сердце города, размещен на 26 гектарах земельного участка. Аппетитным для Иванишвили может звучать уже то, что здесь некоторым деревьям более 200 лет, и являются единственным экземпляром на всем Евразийском континенте. Предположительно, именно на них остановил свой взор миллиардер.



Наряду с этим, немногим известно, что по красоте и редким растениям ботанический сад Зугдиди находится на седьмом месте среди садов мира, на третьем месте среди стран бывшего СССР, и на первом месте среди ботанических садов Закавказья"- говорится в статье газеты "Хроника+".



"На что положил глаз Иванишвили в Зугдидском ботаническом саду? Изменит ли он решение после того, как за переносом деревьев из Цихисдзири последовала резко негативная реакция, и вообще, не была ли акция Цихисдзири тестом перед действием, запланированным в Зугдидском ботаническом саду? Ответ на это мы, вероятно, получим весной- после весны пересадка деревьев и многолетних растений с одного места на другое нецелесообразна"- пишет автор.

















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