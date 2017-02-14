|
Сборная Грузии по водному поло проиграла России
14.02.2017 21:16
Мужская сборная Грузии в третьем матче предварительного этапа Мировой лиги по водному поло проиграла в Казани команде России со счётом 19:8.
Ранее грузинские ватерполисты проиграли у россиян и у себя дома.
В основной этап соревнований выйдет только победитель группы С. В группах А и В выступают по четыре сборные.
|
|
|
|
Информационно-аналитический портал Грузия Online
Новости Грузии, эксперты и аналитики о конфликтах (Абхазия, Самачабло), Грузия на пути в НАТО, геополитика Кавказа, экономика и финансы Грузии
© "Грузия Online", 2005, Тбилиси, Грузия,
Дизаин: Iraklion@Co; Редакция:
При использовании материалов гиперссылка на портал обязательна