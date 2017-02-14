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Сборная Грузии по водному поло проиграла России


14.02.2017   21:16
Мужская сборная Грузии в третьем матче предварительного этапа Мировой лиги по водному поло проиграла в Казани команде России со счётом 19:8.

Ранее грузинские ватерполисты проиграли у россиян и у себя дома.

В основной этап соревнований выйдет только победитель группы С. В группах А и В выступают по четыре сборные.







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