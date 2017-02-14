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15 февраля Православная Церковь отмечает Сретение Господне


14.02.2017   22:04
15 февраля Православная Церковь отмечает праздник Сретения Господня. Согласно Евангелию, на сороковой день после рождения Богомладенца, праведный Иосиф и Богородица Мария принесли его в Иерусалимский храм, чтобы, как полагалось по закону Моисееву, принести Богу благодарственную и очистительную жертву.

В то время в Иерусалиме пребывал праведный старец Симеон. Ему было откровение, что он не умрет, пока не увидит Спасителя мира. По внушению свыше благочестивый старец пришел в храм в то время, когда Богородица и Иосиф принесли туда младенца Иисуса, чтобы исполнить обряд.

Праведный Симеон взял Богомладенца на руки и изрек пророчество: «Ныне отпускаешь раба Твоего, Владыка, по слову Твоему с миром, ибо видели очи мои спасение Твое, которое Ты уготовал пред лицем всех народов, свет к просвещению язычников и славу народа Твоего Израиля».

Симеона в православной традиции называют Богоприимцем.






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