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Отец Теодор Гигнадзе: Если всей церковью управляет один секретарь-референт, то что получается?
15.02.2017 10:57
Если секретарь-референт патриарха Шорена Тетруашвили действительно управляет всеми делами в Патриархии и вредит делу, тогда в этом виновны 47 или 48 епископов, - об этом отец Теодор Гигнадзе заявил в передаче «360 градусов» на «Палитраньюс», комментируя заявления некоторых духовных лиц в адрес Шорены Тетруашвили.
По его словам, патриарх очень активен, следовательно, Шорена Тетруашвили тоже является очень активной личностью.
«Та должность, которую она занимает, естественно требует активности. Патриарх активен и его активность обуславливает активность секретаря-референта. Ее пассивность привела бы к ужасному хаосу.
Когда я хочу навестить патриарха, мне это всегда удается. Никогда не было случая, чтобы секретарь-референт этому помешала.
Если секретарь-референт действительно управляет всеми делами в Патриархии и вредит делу, тогда в этом виновны 47 или 48 епископов.
Я понимаю, что это публично сказал один из епископов. Тогда получается, что всей церковью управляет один секретарь-референт, а значит, нет ни патриарха, ни 47 епископов.
Реальной власти у Шорены может не быть, она секретарь-референт. Реальная власть есть у синода - не меньше, чем у патриарха», - заявил отец Теодор Гигнадзе.
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