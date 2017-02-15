Журналист Ираклий Мамаладзе проходит свидетелем по делу протоиерея Георгия Мамаладзе

15.02.2017 11:02 Член Комитета по защите Сакдриси, журналист Ираклий Мамаладзе подтверждает, что является одним из свидетелей по делу протоиерея Георгия Мамаладзе. Как отметил Ираклий Мамаладзе «Общественному вещателю», он подписал документ о неразглашении, поэтому не может говорить о деталях.



«Какой видеоматериал я записал, кто это говорит, мне очень интересно. Я являюсь одним из свидетелей по делу протоиерея Георгия Мамаладзе и подписал документ о неразглашении. Больше ничего я сказать не могу. Остальное общественности сообщит следствие», - заявил Ираклий Мамаладзе.



Вместе с тем он отметил, что не приходится родственником Георгию Мамаладзе.



По информации «Рустави 2», журналист Ираклий Мамаладзе записал скрытый видеоматериал на отца Георгия Мамаладзе и передал его прокуратуре. По информации «Рустави 2», на данном этапе этот материал является единственным доказательством следственного ведомства.















• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ

